Wendell assina pré-contrato com o São Paulo

A negociação foi considerada rápida e sem problemas. O desejo do atleta em atuar pelo São Paulo pesou para que as conversas tivessem um desfecho positivo. Vale lembrar que o time do Morumbis chegou a fazer uma oferta pelo jogador na metade de 2024, que foi recusada pelo Porto na ocasião.

Com convocações para a seleção brasileira, o lateral passou por Londrina, Paraná e Grêmio. Em 2014, Wendell foi negociado pelo Imortal ao Bayer Leverkusen, por onde atuou durante sete temporadas no futebol alemão.