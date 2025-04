Dorival vai arrumar o Corinthians? Colunistas debatem

Vou colocar o Cacá e o André Ramalho? Vou voltar com o Tchoca? O time do Corinthians é muito mal montado e muito caro. É um dinheiro muito mal usado e tem muitas questões que vão além do campo.

Danilo Lavieri

Arnaldo: Missão do Dorival no Corinthians é simples

A missão do Dorival é bem simples. E o Dorival normalmente nesse papel de bombeiro de clube grande sempre recebe missões não muito difíceis porque os times dele não são ruins. Não era no Flamengo, não era no São Paulo, não é no Corinthians.

Não acho o time do Corinthians ruim, o que está acontecendo é que o time está completamente desmobilizado. Uma vez que a principal estrela, o Memphis Depay, dá uma entrevista demitindo o treinador anterior, quem é Orlando Ribeiro para mobilizar os jogadores do Corinthians de R$ 3 milhões?

O problema parte daí. O que ele ia fazer? Repetir a escalação que os Díaz colocavam. Ou entra mobilizado, ou se perde de qualquer um, esse é o futebol atual, e os jogadores do Corinthians acham que são melhores do que são. A missão do Dorival é simplesmente mobilizar um grupo de jogadores de novo.

Arnaldo Ribeiro

Trajano: Pior do que está, o Corinthians não fica