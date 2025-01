Casagrande: Esperar Wendell por seis meses não vale a pena para o São Paulo

O São Paulo deve fazer o possível para antecipar a chegada do lateral esquerdo Wendel, com quem o clube assinou um pré-contrato, opinou Walter Casagrande Jr no UOL News, nesta segunda (6).

Para o colunista, o ideal é que Wendell participe da pré-temporada, ajudando o São Paulo a ter uma defesa bem montada desde o início do ano.