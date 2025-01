Bap muda estruturas no Flamengo, contrata apoiadores e pode reduzir futebol

Essa movimentação gerou algumas contestações. Os três foram parte da base de apoio de Bap na eleição, e apontados como homens de confiança do presidente eleito. Integrantes da oposição, porém, questionam o fato de conselheiros ganharem cargos remunerados no clube, e após uma campanha em que Bap citou maior profissionalização — inclusive, com menos vice-presidentes.

Outros cargos também já tinham sido preenchidos. Paulo Dutra assumiu como diretor geral do clube, papel que antes era de Reinaldo Belotti como CEO. Roberto Trinas será o chefe do marketing acompanhado de Marcos Senna, que permanece no clube. Flávia da Justa assume o conteúdo e a comunicação. Há a expectativa que Rodrigo Paiva, demitido da CBF, também assuma a comunicação do futebol. Carlos Noval, que ficou na geladeira nos últimos meses de 2024, vira gerente de base.

Já houve algumas demissões de funcionários nos últimos dias. A estrutura, porém, não será mudada do dia para a noite. Na FlaTV, por exemplo, o contrato foi estendido por mais três meses para uma transição.

Futebol vai mudar

José Boto já está trabalhando diariamente no Ninho do Urubu desde que chegou ao Rio de Janeiro. Nos primeiros dias, ele conheceu todas as partes da estrutura do futebol rubro-negro e começou as avaliações.

Uma das observações do português é que a estrutura do futebol de base e profissional está inchada. Ele pretende fazer sugestões ao presidente Bap sobre uma redução no número de profissionais presentes no CT.