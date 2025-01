Wesley trocou vaias e frustração com venda por destaque no Flamengo

Wesley até jogou em algumas partidas, a maioria delas saindo do banco. Algumas péssimas atuações, como diante do Bolívar na altitude ainda na fase de grupos, ficaram marcadas. Nem a titularidade durante toda a Copa América foi o suficiente para o jovem conquistar Tite de vez e ganhar a vaga. Com Varela de volta, ele retornou à reserva e era acionado vez ou outra com equipes mais alternativas.

Venda frustrada

Em julho, a renovação até 2028 com multa de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na época) virou até piada nas redes sociais. Pouco antes disso, o Flamengo tinha recusado uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 71,2 milhões naquele momento) pelo jogador. A torcida se perguntava: por que o jogo duro para um atleta que entregava tão pouco?

Foi em agosto que as conversas avançaram de maneira significativa. A proposta da Atalanta que poderia render 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) ao clube foi considerada irrecusável, um valor muito acima do que o Fla sequer poderia projetar. O clube aceitou e o jogador também. Era desejo dele deixar o rubro-negro para respirar novos ares. Wesley fez até uma despedida em uma boate do Rio de Janeiro. Mas a negociação desandou. Por mudanças constantes no contrato para a data de apresentação do garoto, os italianos desistiram e foram buscar outro nome no mercado.

Mudanças pessoais

Desde o começo do segundo semestre, Wesley entendeu que precisava mudar. Ele contratou um serviço de scout particular para assistir aos lances, entender onde errou e saber como poderia melhorar. O foco foi tanto que ele já sai das partidas pedindo os vídeos para analisar o que acabou de acontecer. Antes de todos os jogos, se reúne com os profissionais para uma reunião de aprimoramento. Isso deu resultado.