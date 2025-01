Por que Flamengo cogita vender Fabrício Bruno mesmo sem David Luiz

Há alguns motivos que explicam uma saída, o principal deles é que Fabrício não está nos planos como titular no momento. Ele não teve nenhuma conversa com Filipe Luís depois de perder a vaga para Léo Ortiz na defesa. A exaltação à dupla dos "Léos" incomodou o camisa 3.

Se a proposta for considerada positiva para os dois lados, a negociação será concluída. O Flamengo não se opõe à saída, mas precisaria de valores mais altos para não só recuperar o investimento feito como também bater a meta de vendas que ficou aquém do esperado em 2024.

Fabrício Bruno já pensa em deixar o Flamengo desde o começo do ano passado. Depois de se destacar em 2023, ele aguardou propostas de clubes de fora, que só chegaram no meio do ano, após a boa passagem pela seleção brasileira. Com o West Ham, o clube aceitou, mas ele não. Com o Rennes, foi a vez de a negativa ser do Fla, o que frustrou Fabrício.

Os valores salariais também pesam na negociação. Fabrício Bruno tem um dos salários mais altos do Flamengo neste momento e por não ter um grande aumento decidiu ficar no Brasil depois da proposta do West Ham. A decisão, inclusive, surpreendeu a todos. O Rennes acabou não fazendo uma oferta nos números que o Flamengo esperava, mas seguiu de olho no jogador.

O Flamengo já recusou valores maiores pelo jogador. Em janeiro a Atalanta sinalizou que pagaria 8 milhões de euros pelo zagueiro, mas o Fla nem cogitou abrir conversa. Os números do West Ham aceitos pelo Fla, que considerou irrecusável a proposta, eram de 15 milhões de euros (R$ 84,3 milhões na época). A do Rennes, recusada, era de 14 milhões de euros (R$ 84,4 milhões na época).

Fla vai ao mercado?

Se perder Fabrício Bruno, o Flamengo deve ir ao mercado por um zagueiro. O setor não é prioridade para o clube neste momento, mas o cenário dos reservas pode forçar a reposição.