Por que governo não autorizou Bets patrocinadores de Flamengo e Corinthians

A casa de apostas entendia que conseguiria funcionar no Brasil todo com o pagamento da outorga apenas ao governo estadual do Rio, via Loterj. Quando percebeu que a decisões na Justiça não eram favoráveis, decidiu pagar a outorga ao governo federal nos últimos dias de 2024. Isso ficou consolidado com a decisão do STF de negar funcionamento nacional a Bets com aval estadual.

Mas a aprovação da Pixbet no governo federal não é automática com o pagamento. O Ministério da Fazenda vai analisar a origem do dinheiro e se é lícito. Se não houver problemas, a autorização será dada. Esse processo demora alguns dias. Ao parceiro Rubro-Negro, a empresa informou ter a expectativa de que sua situação regularizada nas próximas semanas.

A diretoria do Flamengo observa a situação para saber se de fato isso vai acontecer. Obviamente, se a empresa for rejeitada no Brasil, o contrato de patrocínio será bastante afetado e pode se tornar inviável. É o maior patrocinador do clube com um valor anual de R$ 110 milhões.

Neste caso, há garantias contratuais para ressarcimento do clube pelo não cumprimento do contrato.

Patrocinadora do Corinthians, Esportes da Sorte não foi incluída na lista pelo mesmo motivo da exclusão da relação provisória: não passou no teste de idoneidade. A empresa e seu dono Darwin Henrique da Silva Filho estão sob investigação da polícia civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro.

Dificilmente o status da empresa vai mudar no Ministério da Fazenda enquanto não houver uma reversão desse caso policial.