Rodri se surpreende com preferência de CR7 por Vini Jr. e cutuca português

A declaração vem dias após Cristiano Ronaldo dizer que o segundo lugar foi uma injustiça com Vini Jr. O português afirmou que o brasileiro deveria ter vencido o prêmio durante sua participação no Globe Soccer Awards — neste, assim como no The Best, Vini levou o posto de melhor do mundo.

Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles... Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber. Cristiano Ronaldo

Bola de Ouro causou polêmica

Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo na Bola de Ouro, premiação organizada pela revista France Football, no dia 28 de outubro. Vini Jr. ficou com o segundo lugar, e Bellingham completou o top-3.

A premiação ficou marcada não só pela vitória do espanhol, como também pela ausência do Real Madrid como um todo. O clube tinha, além de Vini Jr, diversos personagens envolvidos no prêmio, mas ninguém compareceu.

A votação da Bola de Ouro é feita exclusivamente por jornalistas. Ao todo, 100 pessoas — uma de cada um dos 100 melhores países no ranking da Fifa — montam a lista com os atletas finalistas, estes definidos pela France Football.