E o Tchoca? Zagueiro amarga reserva e tenta reencontrar espaço após demissão de Ramón

De lá para cá, Tchoca não foi mais utilizado pela comissão técnica de Ramón Díaz. Dos últimos cinco jogos em que o argentino esteve no comando, o atleta não foi relacionado em um e amargou a reserva em quatro. Agora, com a demissão do treinador, ele tenta recuperar espaço.

A grande dificuldade é que, hoje, o Corinthians conta com outras quatro peças para a zaga. Gustavo Henrique e Félix Torres são considerados titulares, enquanto André Ramalho e Cacá também aparecem no banco de reservas. Na ausência de GH, que esteve lesionado recentemente, foi André Ramalho que ganhou mais chances.

No último sábado, por exemplo, na vitória do Corinthians sobre o Sport pelo Brasileirão, Tchoca sequer foi relacionado pelo técnico interino Orlando Ribeiro. Gustavo Henrique e Félix Torres saíram jogando, e André Ramalho e Cacá figuraram entre os reservas.

Aos 21 anos, João Pedro Tchoca disputou 11 partidas pelo Corinthians na atual temporada, com um gol marcado. Ao todo, são 13 jogos com o time profissional do Timão. O garoto já se mostrou bom zagueiro e, agora, seguirá brigando por espaço.

Com Tchoca à disposição, o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira. O Alvinegro encara o Racing, do Uruguai, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.