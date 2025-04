No topo do ranking: Abel Ferreira iguala marca de Felipão em jogos do Campeonato Brasileiro; confira

O técnico Abel Ferreira comandou o Palmeiras em mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, o português chegou ao 85° triunfo pelo torneio nacional e igualou-se a Luiz Felipe Scolari, o Felipão, como treinador com mais vitórias no Brasileirão.

Abel está no Palmeiras desde o fim de 2020 e segue em sua primeira passagem no clube. Nesse período, entre os dez títulos conquistados, estão dois Campeonatos Brasileiros: 2022 e 2023. No último ano, por pouco, não conquistou o terceiro, mas acabou vice-campeão.

Atual treinador, Abel chegou a esta marca com 49 jogos a menos que Felipão no Brasileirão. O português comandou o time no torneio em 154 jogos, enquanto Felipão esteve à beira do gramado em 203 oportunidades.