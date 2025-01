Copinha começa com 20 estreantes, novidade com ingresso e veto do governo

Vinte times farão suas primeiras campanhas na história do torneio. São eles: América (SE), Araguaçema (TO), Azuriz (PR), Bandeirante (SP), Barra (SC), Capitão Poço (PA), Cruzeiro (PB), Dourados (MS), Estrela de Março (BA), Ferroviário (CE), Força e Luz (RN), Jaciobá (AL), Marcílio Dias (SC), Mazagão (AP), Monte Roraima (RR), Operário (MS), Referência (SP), Santa Cruz (AC), Santa Fé (SP) e União Araguaiense (TO).

Classificação e jogos Copa São Paulo

Diferentemente do que ocorreu nos últimos anos, os torcedores precisarão de ingressos — que são gratuitos — para acompanhar as partidas in loco. A FPF (Federação Paulista de Futebol) fez uma parceria com o aplicativo BipFut, e quem quiser entrar no estádio deve baixar a ferramenta, fazer o cadastro e resgatar, sem custos, o seu bilhete. A entrada será realizada com reconhecimento facial.

A Copinha também traz um veto inédito do governo envolvendo bets. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda proibiu apostas envolvendo partidas do torneio e também propagandas feitas por marcas do setor.

A medida se baseia no fato de que "a Copa São Paulo de Futebol Júnior trata-se de um torneio de categoria de base, com competições nas quais observa-se a participação de menores de idade".