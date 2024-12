Cristiano Ronaldo diz que Vini devia ter ganhado a Bola de Ouro: 'Injusto'

Cristiano Ronaldo viu como injustiça o fato de Vini Jr. não ter vencido a Bola de Ouro deste ano. O português exaltou o brasileiro, que foi eleito o melhor jogador do mundo pelo The Best, da Fifa, na semana passada, e no Global Soccer Awards nesta sexta-feira (27).

Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles... Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber. Cristiano Ronaldo durante o Global Soccer Awards

Vini Jr. ficou em segundo lugar na Bola de Ouro. O prêmio, organizado pela revista France Football teve votos de um jornalista de cada um dos 100 melhores países segundo o ranking da Fifa. Rodri somou mais pontos e foi eleito o vencedor.