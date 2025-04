Rodrygo cai de rendimento e 'corre perigo' no Real Madrid em meio à má fase

Além dos números, o desempenho em geral não tem sido o melhor. Geralmente titular ao lado de Vini Jr e Mbappé, Rodrygo continua sendo acionado durante os jogos, mas as tentativas vêm terminando em vão.

Rodrygo pode ficar fora da final da Copa do Rei. A imprensa espanhola, principalmente o jornal Marca, informa que, com a volta de Mbappé aos titulares e o bom rendimento de Bellingham jogando ainda mais avançado, o brasileiro deve ser "sacado" do time titular na decisão contra o Barcelona, no final de semana.

Em busca de uma mudança no Real Madrid que represente mais problemas para o Barça do que teve até agora, é legítimo pensar que o tridente formado por Mbappé, Vinicius e Rodrygo está em perigo. A corda pode ser quebrada do lado mais fraco, o do terceiro da lista, mas desta vez também por mérito próprio, já que o ex-jogador do Santos não está passando por seu melhor momento. Jornal Marca, da Espanha

Uma nova configuração do Real pode ter só Bellingham, Mbappé e Vini Jr. O cenário seria parecido ao do Real antes da contratação do francês, mas com ele mesmo fazendo as vezes de Rodrygo, e Bellingham jogando mais à frente, como um "falso 9".

Má fase em ano com concorrência de peso

Rodrygo começou a temporada sendo colocado em xeque por causa da chegada de Mbappé. Com o francês, Bellingham e Vini Jr, a imprensa espanhola criou a sigla BMV e deixou o brasileiro de lado.