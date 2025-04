Flamengo tenta apagar traumas na altitude para reagir na Libertadores

Jogo na Libertadores ativa alguns gatilhos. Hoje, eles dizem respeito ao Flamengo.

O que o torcedor vai se deparar no confronto com a LDU, em Quito, a 2.800m acima do nível do mar é com a necessidade de apagar certos traumas do passado e de recuperação em uma Libertadores que já teve uma derrota surpreendente para o modesto Central Córdoba, em pleno Maracanã.

Por mais que o Flamengo já tenha vencido a própria LDU em um passado recente, já na era rica e vencedora do clube (foi em 2021), os jogos na altitude costumam trazer desconforto, falta de ar e dor de cabeça. No sentido literal e figurado.