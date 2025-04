São Paulo volta a enfrentar o Libertad após eliminação na Sul-Americana de 2011; relembre

O São Paulo visita o Libertad, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Deste modo, o Tricolor Paulista volta a enfrentar o adversário paraguaio desde a eliminação na Copa Sul-Americana de 2011, nas oitavas de final.

Na ocasião, o São Paulo até saiu em vantagem no confronto. No jogo de ida, no MorumbiS, Luis Fabiano marcou o único gol da partida e garantiu o triunfo por 1 a 0. Foi o primeiro tento do atacante em seu retorno ao clube, após algumas partidas em branco. O camisa 9 aproveitou assistência de Dagoberto, dominou no peito e finalizou forte, já no segundo tempo.

A expectativa era de que o São Paulo confirmasse a classificação no Paraguai, mas não foi o que aconteceu. No jogo de volta, no Estádio Nicolás Leoz, o Libertad foi superior e venceu por 2 a 0, eliminando o Tricolor da competição. A partida marcou a reestreia do técnico Emerson Leão no comando da equipe, mas o retorno não teve final feliz.