Gil supera desconfiança e chega ao décimo jogo seguido como titular no Santos

O zagueiro sequer foi relacionado para os quatro primeiros jogos do time praiano em 2025 e estreou apenas na sétima rodada do Campeonato Paulista. O defensor foi se firmando e conquistado espaço com o treinador.

A partir do duelo contra o Água Santa, pela décima rodada do Estadual, Gil não saiu mais do time titular. Ele iniciou nas últimas cinco partidas do Peixe no Paulista e nas primeiras cinco no Campeonato Brasileiro.

Ao todo, o zagueiro soma 12 jogos, sendo 11 como titular, na atual temporada. Gil espera seguir entre os titulares no duelo contra o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Brasileiro, no próximo domingo. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).