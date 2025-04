Em ótima fase, Ferreira participou de seis dos últimos sete gols do São Paulo

????????????#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/tg6d455G6B

O jogador, deste modo, é o maior goleador do São Paulo neste início de Brasileirão, com três gols marcados. Além disso, é o vice-artilheiro de 2025 do Tricolor, tendo marcado cinco tentos. O líder do quesito é André Silva, com sete bolas na rede.

Antes dessa sequência, o último tento de Ferreira tinha sido no dia 24 de julho de 2023, no empate contra o Botafogo em 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

Agora, o próximo compromisso do São Paulo, de Ferreira, acontece nesta quarta-feira, contra o Libertad, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tigo La Huerta.