Romero se isola como segundo maior garçom do Corinthians na temporada; veja principais assistentes

No último fim de semana, o Corinthians somou mais três pontos importantes no Campeonato Brasileiro. O Timão venceu o Sport no sábado, de virada, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Memphis Depay brilhou e anotou os dois gols que levaram ao triunfo alvinegro.

O primeiro gol do Corinthians na partida foi marcado logo após o pontapé inicial da segunda etapa. Yuri Alberto escorou de cabeça para Memphis, que tocou para Romero. O paraguaio cruzou para dentro da área, a zaga do Sport furou, e Memphis completou para o fundo das redes.

Com a assistência para Memphis na vitória sobre o Sport, Romero assumiu o posto de segundo maior garçom do Corinthians na atual temporada. De acordo com dados da plataforma Ogol, paraguaio superou o argentino Rodrigo Garro, afastado dos gramados por lesão, e se consolidou na vice-liderança do ranking.