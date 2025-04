Por que técnicos dizem 'não' para o Santos, mas topam conversar com rivais

Nos bastidores, tanto Dorival Júnior quanto Tite ficaram honrados com a procura do Santos, mas entendem que o clube da Vila Belmiro não será protagonista em 2025, mesmo com Neymar. A ideia de ambos é brigar por títulos.

Dorival Júnior autorizou seus representes para uma conversa com o Timão, mas recuou e deixou o caminho aberto para Tite. As tratativas avançaram nos últimos dias e devem ter desfecho em breve.

O Santos teve outras duas sondagens recusadas: Jorge Sampaoli e Luis Castro. Sampaoli avaliou a possibilidade, porém, chegou à conclusão que o elenco é desequilibrado e haveria pouco tempo de treino para encontrar soluções até a reabertura da janela de transferências em julho. Luis Castro falou que não quer trabalhar no Brasil.

Com as quatro recusas, o Peixe reavalia o mercado atrás de opções e não descarta efetivar o auxiliar César Sampaio. Essa possibilidade esfriou após a derrota de 2 a 1 para o São Paulo no domingo.

Um dos nomes discutidos é Fernando Diniz, mas o treinador também não se empolga com a possibilidade de voltar ao Santos e vê possibilidades melhores no mercado. Diniz divide opiniões no Peixe e não deve receber proposta.