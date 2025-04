Santos faz pior início na Série A do Brasileiro desde 2016; veja aproveitamento

O clássico contra o São Paulo no último domingo marcou a terceira derrota do Santos nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O início do Peixe nesta edição é o pior desde 2016.

Neste ano, o Santos perdeu para São Paulo, Fluminense e Vasco, empatou com o Bahia e venceu o Atlético-MG. A equipe praiana soma, assim, três derrotas, uma vitória e um empate, totalizando apenas 26,6% de aproveitamento. Ao todo, o Peixe marcou seis gols e sofreu sete.

O desempenho do Alvinegro em 2016 foi o mesmo. Naquela edição, a equipe, comandada por Dorival Júnior, também acumulou um triunfo, um empate e três derrotas em seus primeiros cinco jogos. No período, o time marcou quatro gols e sofreu seis.