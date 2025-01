Efeito Díaz: Ramón e Emiliano instalam mentalidade argentina no Corinthians

Ramón e Emiliano Díaz, pai e filho no comando técnico do Corinthians, chegaram ao clube com o claro objetivo de evitar o rebaixamento. A missão foi cumprida com sucesso, inclusive com uma sequência de nove vitórias na reta final do Campeonato Brasileiro. E essa arrancada tem a marca da mentalidade argentina implementada pelos dois: psicológico blindado e intensidade de jogo.

Efeito Díaz: psicologia é a base

Desde a época em que era jogador, Ramón entendeu a necessidade de investir tempo e dedicação à parte mental. O treinador já falou diversas vezes sobre a responsabilidade que a comissão técnica tem sobre a confiança dos atletas e, por isso, é adepto a ter um profissional de psicologia integrado ao CT.

O UOL apurou que pai e filho foram responsáveis por dar uma "injeção de ânimo" no elenco pelo método de trabalho. Os técnicos não têm medo de criar conexões com os atletas, abrir espaço para diálogo e adaptar o esquema tático aos jogadores, quando necessário. Inclusive dividem funções e treinos ao longo da semana: Emiliano é o mais presente dentro do gramado, enquanto Ramón desenvolve as estratégias.