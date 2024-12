Felipe Melo negocia compra da SAF de clube da segunda divisão do Carioca

O jogador terá parceria com o Grupo Boston City, do empresário Renato Valentim. O processo está caminhando e há um acordo assinado com termos pré-fixados em relação a valores de investimento.

"Nosso objetivo é reestruturar o clube para que o Americano, um time de grande tradição, volte a ter bons momentos no cenário do futebol", celebra Renato Valentim.

O Americano é um clube de Campos dos Goytacazes. A equipe já frequentou a elite do futebol carioca e foi vice-campeão em 2002, ano em que o Fluminense alcançou o alto do pódio.

Felipe Melo fora dos planos do Flu

Felipe Melo não vai ficar no Fluminense, ao menos como jogador. Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, disse, em entrevista coletiva, que o clube já comunicou ao volante a decisão, mas deixou portas abertas para ele cumprir outra função nas Laranjeiras.