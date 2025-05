Tirar o pé? Fuchs aponta Palmeiras de olho na melhor campanha da Libertadores

Único com 100% de aproveitamento, o Palmeiras chegou a 12 pontos e tem como principal "adversário" o São Paulo, com 10. O time de Abel Ferreira, porém, pode até garantir a ponta geral da Liberta em cado de vitória contra o Bolívar, somado a tropeços do Tricolor e do Estudiantes (que tem nove pontos).

Fuchs sabe, também, da briga pelas posições na defesa do Palmeiras. Além do capitão Gustavo Gómez e do experiente Murilo, a concorrência aumentará nos próximos dias com a recuperação de Micael. O jogador iniciou hoje a transição física.

Independentemente de quem atue, Fuchs celebra que todos estão dando conta do recado sob o comando de Abel Ferreira e ajudando o Palmeiras a empilhar vitórias, o que deixa o ambiente mais leve e confiante com as lideranças no Brasileirão e na Libertadores.

"É muito bom ganhar, né? A gente vem de uma sequência muito boa e obviamente o ambiente fica bom. Fica gostoso vir trabalhar com uma vitória, por ter sido em um clássico foi especial também, do jeito que foi, no finalzinho, no último lance", enfatizou. "Isso mostra a força da equipe, o comprometimento. A gente acredita até o final e não foi o primeiro jogo que a gente ganhou no último minuto. Isso mostra que acreditamos até o final e a gente pretende seguir assim".

Desempenhar um bom futebol também é meta de Bruno Fuchs para ser contratado em definitivo. Ele está emprestado pelo Atlético-MG até o fim do ano e já disputou 12 partidas no Palmeiras, nove como titular.

"Estou muito feliz de estar aqui no Palmeiras. Tem sido prazeroso demais. A gente chega na cautela, com cuidado, vendo onde está chegando, mas fui muito bem recebido, já me sinto em casa, me sinto à vontade e ganhando é melhor ainda, o clima fica muito bom. É seguir trabalhando, seguir evoluindo, a gente tem coisas boas pela frente."