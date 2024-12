SAF, Richarlison, Mano e saídas: presidente do Fluminense projeta 2025

Tem a votação dos sócios do clube, proprietários, contribuintes e sócio futebol, sócio torcedores. É uma votação como se elege um presidente de clube, terá que haver uma eleição. Quando tivermos uma operação concreta, vamos dar publicidade. Vai ser aberto a todos os sócios do clube. Não será algo feito de maneira rápida, haverá um debate sobre o tema. Daí em diante os sócios do clube decidem se querem ou não.

Mano Menezes: Trabalhamos a semana toda, acontece que a gente voltou de madrugada. O Mano tinha questões pessoais, exames de rotina. Teve que ir para São Paulo para cuidar disso. A gente começou a trabalhar quarta-feira, os profissionais do futebol, para montagem e avaliação de elenco. Os profissionais que aqui estão, há cinco anos, fazem o mesmo processo. A gente começou o processo na quarta-feira e deixou para anunciar no coletiva, porque achamos que ele merecia.

Richarlison: Muitos jogadores são oferecidos. O que temos de concreto neste momento, manifestamos interesse formal no Richarlison, sabemos a dificuldade de trazê-lo, mas talvez por querer estar próximo da seleção, voltar para casa, no clube onde se destacou. Tenho uma relação muito boa com ele. Entrei em contato diretamente com ele, entramos em contato com o clube inglês. (...) Não há negociação financeira nesse momento, se ela caminhar para isso. O nosso otimismo é pelo fato de que o clube aqui também, temos obviamente sempre ativos interessantes. De repente, temos algumas coisas boas a oferecer também de futuro, uma preferência, um direito de comprar um atleta nosso no futuro. Enfim, estamos pensando, mas ainda é muito, muito embrionária a discussão. Primeiramente, eles disseram que é um jogador que é importante para eles, que fizeram um grande investimento, mas que estão abertos. Disseram que, momentaneamente, não têm interesse em negociar, mas que estão abertos a ouvir. E também estamos conversando diretamente com o atleta para também saber do interesse dele, porque vocês sabem que esse é um movimento que também depende muito do atleta.

Felipe Melo. Já conversamos e comunicamos que ele não segue conosco como atleta do Fluminense. Tenho muita gratidão por ele e, por isso, o comunicamos de maneira muito transparente. Ele está de férias, vai voltar no Brasil no final de dezembro e temos uma conversa marcada. Acreditamos que ele que, se tiver interesse em nos ajudar em outras coisas no clube... Não no departamento de futebol profissional, mas no futuro como um profissional a contribuir no Fluminense. Não sei o que ele decidiu da carreira, se vai querer jogar mais um ano em outro lugar, certamente terá propostas. Pode querer mudar de ramo, cabe a ele, mas como gratidão por ter sido nosso capitão e por tudo o que fez, temos essa conversa marcada. Mas não teremos Felipe Melo no campo em 2025.

John Kennedy. Ele tem uma proposta de empréstimo do Pachuca, do México. É interessante para o Fluminense e para o jogador. O estafe conversa com o Pachuca. Não tem nada de concreto, mas a tendência é que ele vá jogar no futebol mexicano. Entendemos que é o momento que o atleta precisa buscar novos horizontes, objetivos. É um atleta feito na casa, muito importante na Libertadores, mas que precisa abrir caminho para outros.