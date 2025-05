João Fonseca vai disputar a Laver Cup pela primeira vez em setembro

A Laver Cup confirmou, nesta terça-feira, a presença do tenista João Fonseca na edição de 2025, disputada no Chase Center, em São Francisco. Em sua estreia, o brasileiro vai integrar o Time Mundo no torneio de exibição que acontece entre os dias 19 e 21 de setembro.

A competição, criada em 2017 pelo ex-jogador Roger Federer, coloca jogadores europeus contra representantes do resto do mundo. Em 2025, a competição vai contar com Taylor Fritz, Tommy Paul e Ben Shelton, além de João Fonseca, no Time Mundo, e Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Holger Rune, no Time Europa.

Outros nomes ainda serão divulgados pela organização. Ao todo, 12 tenistas participam do torneio, seis em cada time.