São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para duelo com o Libertad

O São Paulo já vendeu mais de 40 mil ingressos para a partida da próxima quarta-feira, contra o Libertad, do Paraguai, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Tricolor vai em busca de uma vitória para confirmar a classificação para as oitavas de final do torneio sul-americano e deve contar mais uma vez com o Morumbis lotado. Os ingressos podem ser adquiridos através do site spfcticket.net.

O São Paulo lidera o Grupo D da Libertadores, com dez pontos, à frente do Libertad, com sete, Alianza Lima, com quatro, e Talleres, com um tento. O Tricolor briga pela melhor campanha geral da primeira fase com o Palmeiras, o único time que tem mais pontos que o São Paulo até aqui (12 contra 10).