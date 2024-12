Assembleia da Ferj derruba limite de reeleições para o presidente

Quando Ednaldo Rodrigues conduziu o aumento do limite de uma para duas reeleições na CBF, ele também deixou o caminho livre para que cada federação definisse sua situação envolvendo as regras para continuidade no poder.

No Rio, a mexida foi para tirar qualquer limitação. Isso possibilita que Rubens Lopes fique no poder até quando quiser.

Entre os clubes grandes, Fluminense, Vasco e Botafogo mandaram representantes. O Flamengo não compareceu.

O cenário de Rubinho na Ferj

O mandato atual termina ao fim de 2026. Na regra anterior, seria o último período à frente da entidade. Seria permitida apenas uma recondução ao cargo.

Agora, o cenário é outro.