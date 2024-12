Técnico do Pachuca se anima com John Kennedy, do Flu: 'Pode ajudar muito'

O técnico do Pachuca, Guillermo Almada, confirmou que o clube mexicano negocia a contratação do atacante John Kennedy, do Fluminense, e deu a entender que a possibilidade é boa disso se concretizar.

O que aconteceu

A declaração foi dada após pergunta do UOL na Copa Intercontinental, no Qatar. O Pachuca havia acabado de ser derrotado por 3 a 0 para o Real Madrid, no estádio Lusail, e ficou com o vice-campeonato.

Segundo o treinador, as tratativas estão em curso. O argentino demonstrou entusiasmo com a possibilidade de contar com o autor do gol do título tricolor da Libertadores de 2023.