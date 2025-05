Com Micael inicia transição em reapresentação do Palmeiras após vitória no Choque-Rei

Nesta terça-feira, o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e iniciou a preparação para o duelo contra o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. Durante o treinamento, o zagueiro Micael iniciou o processo de transição física e realizou atividades supervisionadas pelo Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde.

Jogadores que atuaram mais de 45 minutos no último domingo, quando o Alviverde venceu o São Paulo por 1 a 0 pelo Brasileirão, fizeram atividades regenerativas no centro de excelência do clube. Os demais atletas realizaram um coletivo com dois tempos de 20 minutos, com as Crias da Academia.

Lesionado desde 20 de abril, quando sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na vitória contra o Fortaleza pelo Brasileirão, o zagueiro Micael voltou a realizar atividades no campo. Apenas o defensor e o atacante Bruno Rodrigues ainda não estão totalmente aptos para jogo no elenco do Palmeiras.