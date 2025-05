Com Marta, Arthur Elias anuncia convocação da Seleção feminina para amistosos contra o Japão

O técnico Arthur Elias anunciou na manhã desta terça-feira a convocação da Seleção Brasileira feminina para dois amistosos contra o Japão. O destaque da lista é o retorno da craque Marta, que não esteve presente nos dois jogos contra os Estados Unidos, em abril.

As partidas contra as japonesas servirão de preparação para a Copa América feminina, que será realizada no Equador, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. O Brasil está no Grupo B, com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela.

Outra novidade é o retorno de Debinha, que marcou uma era na Seleção feminina nos últimos anos. Arthur Elias, por sua vez, chamou 15 atletas que atuam no futebol brasileiro.