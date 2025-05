Santos recebe folga após empate com Ceará e se reapresenta na quarta-feira

O elenco do Santos recebeu a terça-feira de descanso após o empate sem gols contra o Ceará, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores, portanto, terão o dia para recuperar as energias, tanto físicas como mentais.

O grupo santista se reapresenta nesta quarta-feira, no período da manhã, no CT Rei Pelé. O Peixe abrirá a preparação para o clássico contra o Corinthians, válido também pelo Brasileirão.

Como não possui compromissos no meio de semana, o técnico Cleber Xavier terá quatro dias para preparar o Santos para o clássico alvinegro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do torneio nacional.