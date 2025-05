Corinthians anuncia saída de diretor de marketing após 39 dias no cargo

O Corinthians confirmou a saída de Edgard Soares, diretor estatutário de marketing, pouco mais de um mês após anunciá-lo no cargo.

O que aconteceu

Na manhã de hoje, Soares enviou um e-mail ao presidente Augusto Melo solicitando a exoneração. Ao todo, o profissional permaneceu apenas 39 dias na função.

Apesar de curta, a passagem do diretor foi bastante conturbada no departamento. As demissões e declarações polêmicas de Edgard geraram um período de instabilidade nas áreas de marketing e comunicação do clube.