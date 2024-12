Fluminense destrava projeto SAF ao topar vender controle e ficar na Série A

"Não temos investidor ainda, o banco segue fazendo o assessoramento, mas na última reunião, mandamos que o banco busque investidores, que busque a compra do controle. Vamos pensar no melhor para o Fluminense. Entendemos que tínhamos que abrir o leque. Autorizamos o banco, o BTG, que busque também investidores que tenham o interesse de comprar o controle", disse ele.

Anteriormente, Mário queria que fosse uma venda minoritária das ações, mantendo o controle. Só que esse tipo de negociação é visto como altamente improvável no mercado porque há pouco interesse em comprar um clube sem ter o controle de fato sobre sua operação.

A visão de quem está envolvido no projeto do SAF do Fluminense é de que a mudança de atitude vai desencadear uma procura ativa por investidores em 2025.

Havia ainda um temor sobre o rebaixamento do clube à Série B. Por isso, o projeto estava em compasso de espera desde novembro para que o clube garantisse seu lugar na elite. Caso contrário, isso impactaria uma negociação futura.

A avaliação do valor de um clube (Valuation) é feita com a referência da multiplicação por três da receita recorrente (sem venda de jogadores). No caso do Fluminense, a soma é de R$ 1,1 bilhão. Seria necessário descontar a dívida: ao final de 2023 esse valor estava em R$ 597 milhões. É provável que o valor tenha aumento em 2024 embora ainda não se tenha dados das contas do clube.

Assim, o valuation do Fluminense poderia ser em torno de R$ 600 milhões, mais assumir a dívida. Só que há outros fatores envolvidos na negociação a depender do comprador, como oportunidade, câmbio e divisão de base.