O que lendas do futebol têm em comum? Críticas a Vinicius Jr.

Campeão do mundo e Bola de Ouro em 1990, Lothar Matthaus criticou Vinicius Jr ao afirmar que o atacante do Real Madrid "é o segundo Neymar". Esta, porém, não foi a primeira vez que o brasileiro foi alvo de grandes nomes do futebol, e o UOL separou algumas delas.

Lothar Matthaus

Para mim, Vinicius é o segundo Neymar. É um super talento, mas, tal como Neymar, atrapalha-se a si próprio. [...] Vinicius provoca os espectadores, se envolve em conflitos com os adversários e provoca com gestos. Tem uma grande finalização, velocidade, tudo de classe mundial. No entanto, o comportamento dele está no caminho errado, Neymar é o modelo errado. Declaração ao portal alemão Bild

Sami Khedira