GP de Miami: Datas, horários e tudo sobre a sexta etapa do campeonato da F1

A Fórmula 1 faz a sua segunda sprint do ano, em Miami, com Oscar Piastri na liderança do campeonato e seu companheiro, Lando Norris, tentando se recuperar justamente no palco de sua primeira vitória na categoria, no ano passado.

A McLaren volta, então, ao palco da corrida na qual estreou um extenso pacotes de mudanças que transformou a temporada do time, que passou a lutar consistentemente por vitórias a partir de então, culminando com a conquista do campeonato de construtores de 2024.

Agora, são os rivais que estão buscando chegar na McLaren. A Red Bull terá um teste importante em uma pista com um asfalto não tão aderente quanto o do Japão e Arábia Saudita, etapas em que andou bem, enquanto a Ferrari tem a chance de fazer uma boa sprint, por não ter que se preocupar tanto com a altura do carro, grande dor de cabeça da equipe neste ano.