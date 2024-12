Ídolo do Bayern de Munique critica Vinicius Júnior: "É o segundo Neymar"

? Vini Jr. (@vinijr) December 18, 2024

Apesar de o camisa 7 do Real Madrid ser parabenizado por diversas personalidades do mundo do futebol, Lothar Matthaus, ídolo do Bayern de Munique, expressou sua opinião sobre o atleta, fazendo uma comparação com outro brasileiro.

"Para mim, Vinicius é o segundo Neymar. É um super talento, mas, tal como Neymar, atrapalha-se a si próprio", comentou Matthaus ao portal alemão Bild.

O ex-diretor esportivo do Bayern foi além, criticando a postura do jogador em campo. "Vinicius provoca os espectadores, se envolve em conflitos com os adversários e provoca com gestos", disparou.

"Tem uma grande finalização, velocidade, tudo de classe mundial", ressalvou, antes de reforçar que o brasileiro peca por questões que vão além das quatro linhas. "No entanto, o comportamento dele está no caminho errado, Neymar é o modelo errado."

Matthaus relembrou o momento em que Vinicius Júnior não conquistou a Bola de Ouro, dada ao volante espanhol Rodri, do Manchester City.