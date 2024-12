Prancheta do PVC: como Vini Jr. virou melhor do mundo no Real Madrid

Hoje, embora ele jogue como ponta esquerda, ele não pode ser fixo. Ele tem que ter liberdade porque ele é muito perigoso quando se aproxima do gol.

Paulo Vinícius Coelho

Foi exatamente assim que Vini Jr. fez a jogada do gol de Mbappé que abriu o placar na vitória por 3 a 0 contra o Pachuca, que garantiu o nono título mundial para o Real Madrid, no Qatar (mesmo palco da vitória do brasileiro no prêmio The Best, da Fifa).

