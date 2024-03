Ídolo do Real Madrid critica Vini Jr: 'Tem que fazer uma mudança radical'

Ídolo do Real Madrid, Pedja Mijatovic criticou o comportamento de Vinicius Jr após o empate do Real Madrid com o Leipzig pela Liga dos Campeões. O brasileiro deu um empurrão no zagueiro Orban.

É um jogador diferente, que faz a diferença e merece todo o respeito. Mas todos dizem que precisa mudar seu comportamento. Grita com os adversários e com seus companheiros. Precisam tranquilizá-lo como se fosse uma criança. Tem que fazer uma mudança radical. Tudo de bom que tem no futebol vai desperdiçar em outro sentido. Mijatovic para a rádio espanhola Cadena SER