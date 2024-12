Prancheta do PVC: como ficaria o Palmeiras com Paulinho e Andreas Pereira

Eu não acredito no Paulinho de 9. Se forem dois atacantes, ele brilha. Se for de 9, não joga. A não ser que o Abel faça com ele o que fez com o Rony e ainda não conseguiu fazer com o López.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, Andreas ampliaria as opções no meio de campo do Palmeiras, mas é melhor como segundo volante do que como ponta de lança.

No 4-2-3-1, o Andreas pode jogar como 8 ou como 10. Só que o Andreas não tem gol — ele faz um gol a cada 10 jogos.

Para ser 10, ele não faz gol, então o lugar ideal para ele é na função do Richard Ríos. Ele agrega mais que o Ríos, Andreas é mais jogador.

Ele tem passe, lançamento e aproximação. Vai entrar na área, vai incomodar o adversário, vai jogar. É muito bom jogador, mas ele não tem gol.

Paulo Vinícius Coelho

