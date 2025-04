Arsenal leva empate do Everton e vê título ainda mais perto do Liverpool

Na manhã deste sábado (5), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visitou o Everton no Goodison Park e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Leandro Trossard, Iliman Ndiaye deixou tudo igual para os mandantes.

Com o tropeço, o time comandado por Mikel Arteta chegou a 62 pontos, na segunda posição, e pode ver o Liverpool, atualmente com 73 somados e um jogo a menos, aumentar a distância na liderança da competição. Do outro lado, o Everton subiu para 14º, agora com 35 conquistados. No entanto, pode perder posições ao longo da rodada.

O Arsenal retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Real Madrid, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium. Já o Everton encara o Nottingham Forest no próximo sábado, às 11h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 11h, no City Ground.