Mourinho é absolvido após denúncia de racismo em clássico no futebol turco

"O banco deles estava pulando feito macacos. Com um árbitro turco, eu levaria um cartão amarelo no primeiro minuto e cinco minutos depois eu teria que substituí-lo", disse o treinador português, celebrando a arbitragem feita por um árbitro estrangeiro no confronto em questão.

Nesta sexta-feira (4), após pouco mais de um mês do ocorrido, o Fenerbahçe anunciou que o Ministério Público de Istambul decidiu que não houve crime e que não havia necessidade de processo por racismo.

"Como resultado da queixa criminal apresentada pelo Galatasaray Club contra nosso Diretor Técnico, José Mourinho, com base em racismo, o Ministério Público de Istambul decidiu que nenhum crime ocorreu e que não havia necessidade de processo. Resumindo; A queixa-crime foi concluída com decisão de não acusação. Nós o apresentamos ao público", publicou o Fenerbahçe em comunicado oficial.

Kamuoyuna Duyuru



Galatasaray Kulübü taraf?ndan Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakk?nda ?rkç?l?k odakl? suç duyurusu sonucunda, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan verilen kararda, herhangi bir suç olu?mad???na ve kovu?turmaya yer olmad???na karar verilmi?tir.? pic.twitter.com/W9cpaFVnie -- Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 4, 2025

Ídolo rival, Drogba defendeu Mourinho

O craque marfinense Didier Drogba, jogador histórico do Galatasaray, saiu em defesa do treinador do arquirrival na polêmica, defendendo que Mourinho é um "pai" e não pode ser chamado de racista.