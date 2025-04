Regra dos 8s é aplicada pela 1ª vez no Brasil em jogo do Athletico; veja

A infração aconteceu nos acréscimos da partida no Mangueirão. O Athletico vencia o jogo por 2 a 1 na estreia da equipe na Série B — o resultado final foi o mesmo.

Classificação e jogos Série B

Esta foi a primeira vez que a regra foi aplicada no Brasil. Implementada a partir do início do Brasileirão, no último final de semana, a norma não tinha sido aplicada, ainda que alguns goleiros tenham extrapolado o limite de tempo.

Os árbitros devem sinalizar a contagem regressiva aos goleiros. Ela começa a partir do momento em que faltam cinco segundos para o estouro do prazo para o atleta repor a bola em jogo.

Veja o momento