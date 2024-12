Vini pode destronar Messi no The Best, que conta com 'surpresa' brasileira

Marta acena para torcedores após Brasil x EUA nas Olimpíadas Imagem: Robert Cianflone/Getty Images

Marta concorre ao prêmio que leva seu nome, dado ao gol mais bonito do ano no futebol feminino. Será a primeira edição do Prêmio Marta, que foi anunciado no ano passado e contou com homenagem à brasileira.

Além disso, Paulo Henrique Ganso é a surpresa entre os candidatos à seleção do ano no The Best. Único brasileiro entre os 22 indicados para as três vagas no setor, ele foi um dos poucos "intrusos" fora do futebol europeu. Além dele, os argentinos Almada e Acosta são os outros concorrendo sem atuarem na Europa, enquanto Cano busca uma vaga no ataque.

Últimos vencedores do The Best

2023 - Lionel Messi | Erling Haaland | Kylian Mbappé

| Erling Haaland | Kylian Mbappé 2022 - Lionel Messi | Kylian Mbappé | Karim Benzema

| Kylian Mbappé | Karim Benzema 2021 - Robert Lewandowski | Lionel Messi | Mohamed Salah

| Lionel Messi | Mohamed Salah 2020 - Robert Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi

| Cristiano Ronaldo | Lionel Messi 2019 - Lionel Messi | Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo

| Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo 2018 - Luka Modric | Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah

| Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah 2017 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Neymar

| Lionel Messi | Neymar 2016 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Antoine Griezmann

*O prêmio passou a ser chamado de The Best em 2016