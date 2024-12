Neymar comenta futuro, projeta retorno à seleção e cita Super Mundial

Retorno à seleção em março: "Absolutamente, sim, eu voltarei. Estou me preparando para isso e estou até animado. Eu deveria ter sido convocado [em novembro], mas após conversa com o treinador, ele decidiu não me chamar. Da próxima vez, provavelmente estarei com meus companheiros de equipe, estou me preparando de qualquer maneira. Não há nada melhor do que representar seu país. Esperamos que a equipe melhore, está evoluindo. Não devemos esquecer que a equipe é jovem, temos potencial e teremos que explorá-lo o mais rápido possível para que possamos nos tornar uma grande equipe."

Como está se sentindo: "Eu me sinto bem, me sinto melhor. Voltei ao campo, mas infelizmente ainda estou lesionado. A sorte que tenho é que essa lesão é menos grave e estarei de volta em breve".

O que aconteceu

Neymar se recupera de nova lesão muscular. Ele se machucou no segundo jogo após o retorno aos gramados e está fazendo tratamento na coxa direita desde o início de novembro. O atacante de 32 anos havia ficado mais de um ano sem jogar.

Com futuro indefinido, o craque disse que foca no restante da temporada com o Al-Hilal. O brasileiro tem contrato com o clube saudita até junho de 2025, mas pode sair antes, em janeiro, e já acenou positivamente para o Santos. Lesionado, ele ficou fora da lista de inscritos do time nno Sauditão e só poderá ser incluído novamente no ano que vem.

Ele destacou seu desejo de jogar o Super Mundial com a equipe da Arábia Saudita. O Al-Hilal está junto de Real Madrid, Pachuca e Salzburg no Grupo G do torneio, que será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho do próximo ano.