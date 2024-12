Brasileiro ex-São Paulo faz jogada de gol 'maradoniano' pelo Napoli; veja

O atacante David Neres fez uma jogada à la Maradona na vitória do Napoli no final de semana (assista abaixo).

O que aconteceu

Ex-São Paulo, o brasileiro de 27 anos "incorporou" o ídolo argentino no lance do gol da virada. O duelo com a Udinese estava empatado por 1 a 1 até que o camisa 7 recebeu a bola na esquerda na marca dos 20 minutos do segundo tempo.

Ele arrancou, passou por três marcadores, invadiu a área e decidiu sozinho. O atacante teve o chute travado no primeiro momento e até chegou a pedir para um companheiro sair da frente para ele conseguir completar a jogada.