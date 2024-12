Indicados ao Fifa The Best: veja quem disputa prêmio de melhor do mundo

Votação define os melhores de cada categoria. Os vencedores foram decididos por um sistema de votação, com participação de torcedores, atuais capitães e treinadores de todas as seleções nacionais femininas e masculinas, além de profissionais de mídia — cada grupo tem peso de 25% da pontuação final. O conselho técnico da Fifa escolhe os finalistas.

Onde assistir ao vivo? O evento terá transmissão ao vivo pelo Fifa.com.

Vini Jr. busca encerrar jejum do Brasil

Atacante do Real Madrid é um dos favoritos ao prêmio. O brasileiro terá novamente o volante Rodri, do Manchester City, como principal rival. O espanhol ficou com o prêmio da revista France Football no fim de outubro. A última vez que o Brasil venceu na categoria de melhor jogador foi com Kaká, em 2007.

Na categoria feminina, o Brasil não está representado. A espanhola Aitana Bonmatí desponta entre as favoritas para melhor jogadora.