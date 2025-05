Empate ajuda, e Corinthians pode ser 1º na Sul-Americana; veja cenários

O Corinthians comemorou o empate sem gols entre Huracán e América de Cali, já que agora o Alvinegro depende apenas de si para avançar na Sul-Americana.

O que aconteceu

O resultado deixa o Alvinegro com chance de avançar diretamente às oitavas de final. Apenas os primeiros colocados de cada grupos vão direto para o mata-mata, enquanto os segundos disputam o playoff com as equipes eliminadas da Libertadores.

O time de Dorival Jr precisa de duas vitórias e tirar oito gols de saldo do Huracán para terminar 1ª colocação do Grupo C. O Corinthians tem saldo de gols zero, mas ainda joga nesta rodada, hoje, às 19h (de Brasília), contra o Racing-URU.