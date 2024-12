Mercado: Dybala procurado, Fla quer Richarlison e ex-Corinthians de mudança

Vítor Pereira comandou Corinthians e Flamengo antes de partir para a Europa Imagem: Gabriel Machado/AGIF

VP no mercado. O técnico Vítor Pereira tem um acordo para dirigir o Wolverhampton, da Inglaterra. A informação foi divulgada, nesta terça-feira, pelo canal Sky Sports. O treinador português está no Al-Shabab, da Arábia Saudita. VP tem passagens por Corinthians e Flamengo no futebol brasileiro. O anúncio oficial deve acontecer até a próxima quarta-feira.

Tchau, Vargas. O Atlético-MG anunciou a saída do atacante chileno Eduardo Vargas, de 35 anos. O contrato do jogador termina no fim do ano, mas o clube optou por não renovar. Vargas estava no Galo desde 2020 e disputou 167 jogos, marcando 33 gols. Em relação aos títulos, conquistou quatro Mineiros, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa.

Lucas Barbosa é alvo de diferentes times brasileiros para a próxima temporada Imagem: Alessandra Torres/Agif

Quem contratará a joia? Cruzeiro e Red Bull Bragantino estão na concorrência por Lucas Barbosa, meia-atacante que se destacou durante o empréstimo ao Juventude no Campeonato Brasileiro. As equipes se juntam a Internacional e Vasco na briga pelo atleta do Santos. Há também interesse do exterior, e uma oferta de R$ 12 milhões da Europa foi recusada pelo Peixe.

Inter quer atacante. Prestes a negociar Wesley para o futebol europeu, o Internacional avalia nomes no mercado para o seu ataque e tem no seu radar o ponta Marquinhos, que atuou pelo Fluminense neste ano e pertence ao Arsenal, da Inglaterra. O Colorado sondou a situação do atacante de 21 anos, que não retornará para o time inglês em 2025. A ideia do time gaúcho seria discutir um empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo.