Atlético-MG anuncia saída do atacante chileno Eduardo Vargas

Nesta terça-feira, o Atlético-MG anunciou a saída do atacante chileno Eduardo Vargas, de 35 anos. O contrato do jogador termina no fim do ano, mas o clube optou por não renovar.

Vargas estava no Galo desde 2020. Durante os quatro anos, disputou 167 jogos e marcou 33 gols. Em relação aos títulos, conquistou quatro Mineiros, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa.