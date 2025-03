Guilherme fala sobre dupla com Neymar e revela quase saída do Santos: "Estava sendo despejado sem saber"

Apesar de se sentir desvalorizado, Guilherme repensou a ideia de sair do Santos depois de uma conversa com o técnico da equipe, Pedro Caixinha. O treinador português teria dito que não abriria mão do atacante.

Além disso, apenas a possibilidade do retorno de Neymar fez o atleta decidir ficar e, inclusive, estender seu contrato com o clube. O jogador contou bastidores de uma reunião decisiva para sua permanência que contou com a presença do seu agente e da diretoria do Peixe.

"Quando eu tive a primeira conversa com o Caixinha, ele me disse que não abriria mão de mim de jeito nenhum. O respaldo do treinador foi muito importante. Ele me deu moral, disse: 'Hoje você é o melhor jogador que eu tenho'. O Caixinha mandou uma mensagem muito legal para o meu agente também. Eu notei que ele contava mesmo comigo, mas não estava 100% convicto de que todo mundo ali me queria. Eu recebi várias mensagens de torcedores, que eu devia ficar porque cheguei no pior momento do clube. Fiz por onde e queria ficar", declarou.

"Fizemos várias reuniões para resolver essa situação. Participei de uma reunião com a diretoria [do Santos] e falei uma porrada de coisas. Eu não sei nem repetir o que falei, mas mexi com eles. Saiu do fundo da alma. Eu não tinha o que fazer, tinha contrato assinado, podia até ser afastado. Passou esse momento, o meu empresário pegou papel e caneta e montou uma situação lá. Me perguntou: 'É isso aqui?'. Eu falei que sim, se eles não quisessem, estava tudo certo. E ficou ainda melhor. Quando ele volta na sala, colocou o papel na mesa e só apertamos a mão. Quando a gente sai de lá, o presidente falou que tinha a possibilidade do Neymar voltar. Aí acendeu uma chama. Eu não podia falar para ninguém, não falei nem para minha esposa. Começaram os burburinhos da volta dele, e eu já sabia que era muito real. Isso fez com que eu pensasse com carinho", revelou.

A parceria com Neymar tem feito sucesso no Alvinegro Praiano. Junta, a dupla já soma 17 participações em gols no Campeonato Paulista. Guilherme também falou sobre as mudanças estruturais no clube causadas pelo retorno do astro.